Оккупанты в Севастополе засветили комплексы 'Бастион-П', которые являются носителями сверхзвуковых ракет 'Оникс' – 'Атеш'

Страна-агрессор Россия продолжает перебрасывать в Крым военную технику, которую привлекает для ударов по Украине. Среди нее – береговые ракетные комплексы "Бастион-П", являющиеся носителями сверхзвуковых ракет "Оникс".

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Такие установки заметили на дорогах Севастополя агенты военного партизанского движения "Атеш". Он действует на временно оккупированных территориях Украины и в России.

Отмечается, что один из партизан сумел зафиксировать переброску двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П", так же известных, как комплекс "Бастион-П".

Он используется для поражения надводных кораблей разных классов и видов, а также, наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия. Помимо этого, комплекс является одним из основных носителей российских противокорабельных ракет "Оникс".

Движению "Атеш" удалось узнать, что установки принадлежат 15-й отдельной береговой ракетной бригаде (в/ч 80365) ВС РФ.

Агент проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса. Эту информацию уже передали Силам обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" проникли на территорию воинской части оккупантов в Феодосии (Крым), куда как раз подвезли новых "мобиков". Информацию о вражеском объекте партизаны тоже передали ВСУ.

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