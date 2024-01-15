Агенты 'Атеш' проникли на территорию воинской части оккупантов в Феодосии: что удалось разведать. Фото и видео

Активисты движения сопротивления продолжают выявлять позиции российской армии во временно оккупированном Крыму. В Феодосии агенты "Атеш" проникли на территорию военной части.

Видео дня

Полученную информацию передали украинским военнослужащим. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агенты провели успешные разведывательные мероприятия на территории 18-го гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка. Выявленную информацию удалось зафиксировать с помощь мобилизованных.

В "Атеш" отметили, что именно мобилизованные россияне подсказали, когда и где лучше провести фото и видеофиксацию на территорию воинской части. Также активисты опубликовали координаты вражеского военного объекта: 45.050157, 35.383069

"В тот же момент вся информация была передана Силам обороны Украины. Наше движение растёт с каждым днём, как и скорая деоккупация украинской территории от ВС РФ", – говорится в сообщении.

Напомним, агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провел разведку на аэродроме в оккупированной Евпатории. Там были обнаружены комплекс ПВО "Панцирь-С1", несколько самолетов Бе-12 "Чайка" и Ан-12. Кроме того, на объекте проводятся ремонтные работы некоторых бортов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" рассказали, что фиксируют системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крыма. Враг создает огневые точки, строит фортификационные сооружения и формирует "тероборону".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!