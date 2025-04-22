Оккупанты в Шахтерске устроили милитаристскую игру для детей на полигоне, где сами проводят тренировки: в сети указали на цинизм врага. Фото

На оккупированной территории Донецкой области, в Шахтерске, россияне организовали так называемую милитаристскую игру "Зарница 2.0" для школьников. Для участия в мероприятии привезли детей из нескольких населенных пунктов, в том числе из Амвросиевки, Чистяково и Снежного.

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Мероприятие проходило не просто в условиях, приближенных к военным, а на действующем полигоне, где обычно тренируются российские военные. Об этом сообщили в Telegram-канале движения "Желтая лента".

Во время этой игры дети воспроизводили действия, подобные боевым операциям, в непосредственной близости к опасности.

"Мало того, что дети имитировали боевые действия, – для этого их вывезли на настоящий, рабочий (!) полигон, на котором в обычное время проходят тренировки российских солдат", – отметили активисты.

В "Желтой ленте" также отметили, что родителей никто не предупреждал об участии детей в подобном мероприятии. Они узнали об этом только по возвращении школьников домой.

Активисты призвали жителей временно оккупированных территорий быть бдительными и обязательно выяснять, куда отправляют их детей. В случае сомнений или угрозы можно избежать участия в подобных "играх", например с помощью медицинской справки или других способов, чтобы не допустить вовлечения детей в опасные милитаристские сценарии.

"Мы еще раз обращаемся к людям, которые находятся на ВОТ и имеют детей школьного возраста: контролируйте, куда именно оккупанты привлекают вашего ребенка, расспрашивайте о нюансах и деталях", – говорится в сообщении.

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