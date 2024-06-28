Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

С начала суток на фронте произошло или продолжаются около 60 боевых столкновений. На севере Харьковщины захватчики особенно яростно атакуют в районе Волчанска, нарастили они активность и на Северском направлении.

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"Лидером" уже который день остается Покровское направление: на него пришлось 19 вражеских штурмов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 10:00 28 июня.

В Генштабе подвели итоги прошедших суток. Так, за 27 июня на фронте произошло 140 боевых столкновений.

"По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам семь ракетных ударов, с применением девяти ракет, 48 авиационных ударов (в частности, с применением 77 КАБов), совершил около 4300 обстрелов, в том числе 109 с применением реактивных систем залпового огня, более 1300 атак дронами-камикадзе разных типов", – отмечено в сводке.

Украинские воины давали достойный отпор захватчикам. Накануне Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава и ВВТ, одно средство ПВО, радиолокационную станцию, а также три склада боеприпасов.

Уже с начала суток 28 июня по состоянию на 10 часов утра произошло 59 боевых столкновений. Захватчики нанесли 16 авиационных ударов с применением 33 КАБов, более 565 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

На Харьковском направлении противник продолжает штурмовать в районе Волчанска. Три атаки украинские воины отбили, еще одна – продолжается. Потери позиций не допущены.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 119 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре артиллерийские системы и 13 автомобилей.

На Купянском направлении с начала суток происходят два боеприкосновения вблизи Степной Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация там контролируется.

На Лиманском направлении российские оккупанты проводят штурмовые действия в районах Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Четыре атаки завершились без успеха для агрессора. Еще столько же – продолжаются.

На Северском направлении враг несколько нарастил интенсивность наступательных действий. За сегодняшний день здесь уже произошло 12 боев, из них – 10 отражены вблизи Спорного, Раздольевки и Выемки, еще два боестолкновения продолжаются в районе Спорного. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении войска государства-агрессора атакуют позиции защитников вблизи Ивановского и Часового Яра, где в настоящее время продолжаются три атаки противника. Украинские подразделения стойко держат оборону и дают достойный отпор врагу.

На Торецком направлении российский агрессор дважды совершал безуспешные штурмовые действия со стороны Горловки. Потери позиций не допущены.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения войск противника в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 19 боевых столкновений. Враг пытается прорваться из района Очеретиного в направлениях Воздвиженки, Евгеньевки, Новоалександровки и Прогресса. Пять атак оккупантов нашими защитниками успешно отбиты, еще семь – продолжаются.

В то же время, захватчики предприняли семь попыток вклиниться в боевые порядки украинских сил возле Новоселовки Первой. Три атаки успеха не имели, еще четыре – продолжаются.

На Кураховском направлении без успеха завершились четыре штурмовых действия оккупационной армии вблизи Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, одно боеприкосновение еще продолжается. Потери позиций не допущены.

На Времьевском направлении украинские воины отразили две атаки врага у Водяного. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории.

На Ореховском направлении российские захватчики не оставляют намерений вытеснить наших защитников близ Малой Токмачки. Одно штурмовое действие для противника завершилось безуспешно, еще одно боестолкновение – продолжается.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки", – заверили в Генштабе.

Напомним, утром 28 июня в ГШ рассказали об общих боевых потерях врага за прошедшие сутки. Так, накануне Силы обороны обезвредили 1170 оккупантов, самолет и 24 танка врага. Также уничтожена 21 боевая бронированная машина, 60 артиллерийских систем, 50 БпЛА ОТР, один РСЗО, три средства ПВО, пять крылатых ракет, 46 автомобилей и 11 единиц специальной техники.