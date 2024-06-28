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Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
5 минут
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Война в Украине

С начала суток на фронте произошло или продолжаются около 60 боевых столкновений. На севере Харьковщины захватчики особенно яростно атакуют в районе Волчанска, нарастили они активность и на Северском направлении.

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"Лидером" уже который день остается Покровское направление: на него пришлось 19 вражеских штурмов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 10:00 28 июня.

В Генштабе подвели итоги прошедших суток. Так, за 27 июня на фронте произошло 140 боевых столкновений.

"По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам семь ракетных ударов, с применением девяти ракет, 48 авиационных ударов (в частности, с применением 77 КАБов), совершил около 4300 обстрелов, в том числе 109 с применением реактивных систем залпового огня, более 1300 атак дронами-камикадзе разных типов", – отмечено в сводке.

Украинские воины давали достойный отпор захватчикам. Накануне Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава и ВВТ, одно средство ПВО, радиолокационную станцию, а также три склада боеприпасов.

Уже с начала суток 28 июня по состоянию на 10 часов утра произошло 59 боевых столкновений. Захватчики нанесли 16 авиационных ударов с применением 33 КАБов, более 565 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

На Харьковском направлении противник продолжает штурмовать в районе Волчанска. Три атаки украинские воины отбили, еще одна – продолжается. Потери позиций не допущены.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 119 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре артиллерийские системы и 13 автомобилей.

Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

На Купянском направлении с начала суток происходят два боеприкосновения вблизи Степной Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация там контролируется.

Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

На Лиманском направлении российские оккупанты проводят штурмовые действия в районах Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Четыре атаки завершились без успеха для агрессора. Еще столько же – продолжаются.

Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

На Северском направлении враг несколько нарастил интенсивность наступательных действий. За сегодняшний день здесь уже произошло 12 боев, из них – 10 отражены вблизи Спорного, Раздольевки и Выемки, еще два боестолкновения продолжаются в районе Спорного. Силы обороны контролируют ситуацию.

Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

На Краматорском направлении войска государства-агрессора атакуют позиции защитников вблизи Ивановского и Часового Яра, где в настоящее время продолжаются три атаки противника. Украинские подразделения стойко держат оборону и дают достойный отпор врагу.

Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

На Торецком направлении российский агрессор дважды совершал безуспешные штурмовые действия со стороны Горловки. Потери позиций не допущены.

Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения войск противника в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 19 боевых столкновений. Враг пытается прорваться из района Очеретиного в направлениях Воздвиженки, Евгеньевки, Новоалександровки и Прогресса. Пять атак оккупантов нашими защитниками успешно отбиты, еще семь – продолжаются.

В то же время, захватчики предприняли семь попыток вклиниться в боевые порядки украинских сил возле Новоселовки Первой. Три атаки успеха не имели, еще четыре – продолжаются.

Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

На Кураховском направлении без успеха завершились четыре штурмовых действия оккупационной армии вблизи Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, одно боеприкосновение еще продолжается. Потери позиций не допущены.

Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

На Времьевском направлении украинские воины отразили две атаки врага у Водяного. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории.

Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

На Ореховском направлении российские захватчики не оставляют намерений вытеснить наших защитников близ Малой Токмачки. Одно штурмовое действие для противника завершилось безуспешно, еще одно боестолкновение – продолжается.

Оккупанты ведут штурмы в районе Волчанска, на Северском направлении нарастили интенсивность наступательных действий - Генштаб

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки", – заверили в Генштабе.

Напомним, утром 28 июня в ГШ рассказали об общих боевых потерях врага за прошедшие сутки. Так, накануне Силы обороны обезвредили 1170 оккупантов, самолет и 24 танка врага. Также уничтожена 21 боевая бронированная машина, 60 артиллерийских систем, 50 БпЛА ОТР, один РСЗО, три средства ПВО, пять крылатых ракет, 46 автомобилей и 11 единиц специальной техники.

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