Оккупанты вербуют заключенных граждан Украины, вывезенных в Россию, в ЧВК 'Вагнер': всплыли подробности

Российские оккупанты вербуют на войну заключенных граждан Украины, которых принудительно вывезли в места лишения свободы на территорию РФ. Так, в Краснодаре осужденных украинцев призывают вступать в ряды ЧВК "Вагнер".

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 25 января. Как отмечается, большинство осужденных из Украины не удовлетворены принудительным изменением положения.

Также им не по душе пренебрежительное отношение со стороны заключенных граждан России.

Наиболее активно на войну против Украины вербуют людей, которые отбывают наказание за тяжкие преступления, рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее в США заявили, что будут препятствовать деятельности ЧВК "Вагнер" в Украине и других странах. Вашингтон признал ее транснациональной преступной организацией и анонсировал санкции против членов группировки.

В ответ владелец "Вагнера" Пригожин заявил в письме координатору стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джону Кирби, якобы его ЧВК не совершала преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, войска РФ наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. При этом они по-прежнему несут серьезные потери.