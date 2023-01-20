США признали ЧВК 'Вагнер' транснациональной преступной организацией – Белый дом

В Белом доме подтвердили, что Министерство финансов США признало российскую организацию наемников ЧВК "Вагнер", принадлежащую российскому олигарху Евгению Пригожину, транснациональной преступной организацией. Такой "статус" позволяет ввести санкции против военной группы наемников, активно участвующих в войне РФ против Украины.

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Об этом сообщило CNN, ссылаясь на слова спикера Совета национальной безопасности США Джона Кирби. С таким заявлением он выступил в пятницу, 20 января.

По словам Кирби, Минфин уже на следующей неделе введет новые санкции против Пригожина, "вагнеровцев" и их "глобальных союзников".

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет "Вагнер", в том числе из-за постоянной модели серьезной преступной деятельности", — сказал Кирби журналистам в Белом доме.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" занимается военизированной деятельностью по всему миру, в частности в Африке и на Ближнем Востоке, и становится все более активной в войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧВК "Вагнер" привлекает миллионы для финансирования войны в Украине благодаря добыче золотой компании в ЦАР.

В России ЧВК "Вагнер" зарегистрировали как юридическое лицо. Основной ее деятельностью указано "консультирование по вопросам управления".

ЧВК "Вагнер" начала вербовать в российских тюрьмах женщин на войну с Украиной.

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