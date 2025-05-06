Оккупанты вешают на машины тазики, имитируя РЭБ: в сети показали видео

В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как оккупанты массово прикрепляют к крышам своих автомобилей пластиковые тазики, пытаясь выдать их за средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Таким образом они пытаются обойти требования командования.

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Об этом сообщает Telegram-канал ВСУ "Движ". Россияне красят обычные миски в темный цвет и крепят их к технике. Без таких "устройств" военная полиция не разрешает транспорту двигаться в зону боевых действий.

Причина этой показухи - запрет передвижения техники без внешних признаков РЭБ. Если на крыше нет ничего похожего на соответствующее оборудование, машину могут остановить или не пропустить через блокпост. Чтобы не ждать настоящие системы, оккупанты прибегли к "самоделкам" – пластиковым тазикам с несколькими слоями краски, которые якобы сбивают дроны.

Имитация распространилась настолько, что военная полиция начала закрывать на это глаза. Главное – чтобы "РЭБ" был на крыше, даже если это просто окрашенная миска.

Уже через несколько недель абсурдность ситуации дошла до руководства, и требование о "видимых РЭБах" отменили.

Напомним, в зоне боевых действий украинские войска в течение всего одной недели уничтожили три российских комплекса РЭБ "Борисоглебск-2".

Ранее в ГУР показали, как украинские дроны уничтожают российскую ПВО в оккупированном Крыму. К тому же в военной разведке отчитывались о том, что во время ударов с применением беспилотных средств поражения на территории временно оккупированного полуострова Крым из строя был выведен целый ряд специфической вражеской техники.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 29 марта движение сопротивления на временно захваченной Россией части Херсонщины уничтожило военный грузовик, принадлежавший оккупантам, на нем был установлен комплекс РЭБ, который также уже не будет служить россиянам. Подробности и видео диверсии опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.