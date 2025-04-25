Защитники Украины успешно "поохотились" на российские комплексы РЭБ: почему враг завел их в зону риска

В зоне боевых действий украинские войска в течение всего одной недели уничтожили три российских комплекса РЭБ "Борисоглебск-2". Такая кучность и системность уничтожения именно этих, довольно специфических и редких на сегодняшний день для РОВ комплексов, вызывает целый ряд вопросов.

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Прежде всего – что такое РБ-301Б "Борисоглебск-2"? Это российский комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначенный для подавления систем спутниковой связи и радионавигационных систем КВ и УКВ диапазонов, глушения сигналов GPS. Состоит из пункта управления Р-330КМВ в составе станций помех Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ и Р-325УМВ. В качестве шасси используют тягачи МТ-ЛБ.

Разработка "Борисоглебск-2" началась в 2004 году, а принят в состав российских войск он был в 2013-м. Но это вовсе не означает, что это новый российский РЭБ. Нет. Это, по сути, модернизированный старый советский Р-330 "Мандат".

За время своего существования "Мандат" прошел несколько этапов модернизации, а именно:

- Р-330Б "Мандат-Б", когда комплекс стали размещать на шасси МТ-ЛБ;

- Р-330У "Укол" 1985 года;

- Р-330 "Борисоглебск" 1999 года.

То есть, фактически мы с вами говорим не о некоем "не имеющем аналогов в мире" средстве радиоэлектронного подавления, а о комплексе, существующем уже полвека и модернизируемом по мере обновления и поступления технологий.

Участие РБ-301Б и потери в войне в Украине.

Впервые комплекс "Борисоглебск-2" был верифицирован в войне против Украины в селе Брянка в Луганской области в далеком 2015 году. Но в ходе полномасштабного вторжения эти комплексы стали применяться куда активнее.

Согласно только верифицированным данным в 2022-2024 годах было уничтожено девять единиц РБ-301Б "Борисоглебск-2". Один из комплексов был взят в качестве трофея. Если говорить о самих станциях помех Р-934БМВ, то их было уничтожено пять. При этом еще две были повреждены, а одна взята в качестве трофея. Но количество не задокументированных потерь у РОВ в этой категории техники гораздо выше.

Стоит в дополнение ко всему добавить еще и то, что с 2004 по 2013 годы российская армия получила восемь комплексов "Борисоглебск-2". Иными словами производство, а точнее модернизация старых советских систем, осуществлялась в темпе одна система в год?

Потери 2025 – о чем речь?

Весьма примечательно, что некоторые из уничтоженных за предыдущую неделю комплексов "Борисоглебск-2" анализировались с помощью fpv-дронов. То есть, находились в ближней зоне поражения.

И, казалось бы, с какой стати к ближней линии боестолкновений подгоняли настолько дорогой и непростой в производстве комплекс РЭБ? Очевидно, что российские оккупационные войска таким образом пытались ввести паритет в применение именно fpv-дронов, которые в последние недели они используют в пределах одной тысячи в сутки. Но даже при таком разительном росте применений они не достигают уровня Сил обороны Украины. И одними только "Борисоглебск-2" это осуществить не получится.

Кроме того, данные комплексы могли быть подведены к ближней зоне боевых действий и с целью подавления системы управления. И такая рисковая зона была задействована поскольку другие средства, мягко говоря, либо сейчас не действенны, либо их недостаточно для массового применения.

Ну и последний вопрос: а если "Борисоглебск-2" стали закидывать в таком количестве в зону риска, то что из подобных систем может быть уничтожено ударами СОУ в ближайшее время?

Номенклатура

Стоит отметить, что с производством комплексов РЭБ у России ситуация все-таки лучше, чем с танками – как в количестве, так и в качестве. Но имеется ввиду процесс производства с нуля, а не восстановления (с учетом пропорции имеющихся модификаций).

Тем не менее, среди будущих целей Сил обороны Украины вполне могут оказаться похожие по функционалу системы Р-330Ж "Житель" и Р-330М1П "Диабазол", АСПП Р-934Б "Синица" или 1Л262Э Ртуть-БМ, 1РЛ257 "Красуха-4" или "Леер-2" и "Леер-3" и прочие РБ-636 "Свет-КУ", "Палантин", РП-377ЛА "Лорандит" и прочие.

За время существования СССР и после него было произведено довольно много систем - как с похожим, так и отличающимся функционалом. Во многом потому, что существовала конкуренция и отсутствовала, как бы это странно ни звучало, единая для советских РЭБ унификация. Именно поэтому среди российских систем и такое разнообразие – отличающиеся деталями, но глобально сути не меняющее.

Тем не менее, комплексы радиоэлектронной борьбы как в советских войсках, так и в российских всегда были элитной и очень дорогой категорией. И если их настолько близко подтягивают к линии боестолкновений, особенно сейчас, это может говорить либо об остром дефиците РЭБ из-за крайне высоких потерь, либо о том, что технически они не справляются с поставленными задачами.

И как бы там ни было, но оба этих момента не могут для нас быть негативными. Истощение РОВ идет четко по плану – без "перемирий".

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".