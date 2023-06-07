Оккупанты возле Крыма возводят бетонные укрепления по первой линии обороны: Маляр указала на особый цинизм врага

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что оккупанты возводят бетонные укрепления рядом с аннексированным Крымом. Фактически они перекрывают путь первой линии солдат своей обороны, бросая их на верную смерть в случае контрнаступления ВСУ.

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Об этом она заявила в эфире национального телемарафона UA Разом. По ее мнению, захватчики убеждены, что украинские войска будут освобождать оккупированный полуостров, поэтому особенно тщательно подходят к укреплению именно тамошних своих позиций.

"И делают они это в глубине от крайней линии, где находятся войска их. Это говорит о том, что они, очевидно, готовятся к тому, что будет продвижение со стороны наших войск, и они уже сейчас поставили насмерть первую линию воинов. Потому что они укрепления производят за их спинами. То есть они не только гражданских своих не жалеют, а фактически не защищают и военных", – удивляется чиновница.

Напомним, что на оккупированном украинском полуострове вновь взломали вещание пропагандистских телеканалов. Благодаря неизвестным хакерам, 4 июня жители полуострова смогли увидеть ролик о грядущем контрнаступлении Сил обороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Маляр обозначила цели подрыва Каховской ГЭС, а именно предотвращение контрнаступления Сил обороны на южном направлении Украины. Однако таким терактом оккупанты достигли противоположного, теперь они сами несут убытки и обязаны отвечать перед населением, которое проживает в захваченных городах, оставшихся без питьевой воды.

"В настоящее время в критическом положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсона и Крыма, поскольку уничтожение дамбы лишило их пресной воды. То есть россияне, пытаясь помешать контрнаступательной операции и отвлечь внимание общества от событий в Белгородской области, только и получили противоположный эффект", – заметила она.

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