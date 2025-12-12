Оккупанты возобновили штурмы, пытаются высадиться на острове Белогрудный – ВСУ

Российские войска возобновили штурмовые действия на Херсонщине и пытаются высадиться на острове Белогрудный в устье Днепра. Силы обороны Украины удерживают большинство островов, несмотря на активные обстрелы и атаки противника.

Ситуация остается напряженной, но украинские военные контролируют ключевые позиции в регионе. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, оккупанты пытались высадиться на Белогрудном, но безуспешно. Активность врага также фиксируется на островах Большой Ольховой, Забич и Нестрига, особенно в южной части этих территорий.

Подавляющее большинство островов в устье Днепра находится под контролем украинских военных. Это позволяет Силам обороны удерживать стратегические позиции и сдерживать наступление противника.

Кроме того, враг возобновил штурмовые действия возле Антоновского автомобильного моста.

"Уже сегодня он (противник. – Ред.) возобновил штурмовые действия, несколько дней проводил перегруппировку, но возобновил штурмовые действия на нашей позиции у Антоновского автомобильного моста, и уже с самого утра он начал штурмовать", – сообщил Волошин.

В то же время противник активно применяет беспилотники по Херсону и прилегающим громадам, артиллерию по правому берегу и авиацию, нанося удары неуправляемыми ракетами по населенным пунктам южнее бывшей Каховской плотины.

