Оккупанты возобновили свои боевые позиции в Новой Каховке и хотят закрепиться возле Антоновского моста. Карта

В Новой Каховке на Херсонщине после схода воды из-за подрыва оккупантами плотины местной ГЭС численность вражеских войск снова увеличилась. Там захватчики уже возобновили свои боевые позиции, а также пытаются сделать это возле Антоновского моста, который соединяет временно захваченные населенные пункты с облцентром.

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Российские силы снова туда возвращаются, чтобы увеличить количество обстрелов. Об этом рассказали мэр Новой Каховки Владимир Коваленко и руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Вода полностью отошла. Враг возобновил свои боевые позиции на берегу. Россияне снова выставили по городу, как местные жители называют, туалеты – то есть бетонные сооружения с окошками для стрельбы. К береговой зоне никого не допускают", – указал мэр.

По его словам, в самом городе враг дополнительно разместил свои войска на проспекте Днепровском, где на вторых и третьих этажах домов обустроил соответствующие пулеметные точки, чего раньше не было.

Он говорит, что оккупантов в Новой Каховке достаточно много. Каждый день там продолжаются хаотические стрельбы. Периодически из лесного массива, расположенного почти внутри города, войска РФ обстреливают украинские населенные пункты на правом берегу – Веселое и Казацкое.

"Враг никуда из города не уходит, а как раз наоборот – численность вражеского личного состава стала значительно больше", – заявил Коваленко.

Так же ВС РФ пытаются восстановить позиции у автомобильного Антоновского моста через Днепр, соединяющего Херсон с левобережьем (временно оккупированными Олешками и Голой Пристанью). Воины ВСУ зачищают их, но оккупанты с удивительным упрямством возвращаются и пытаются развернуть снова.

"Ибо им нужно выполнять их приказ и симитировать хоть какую-то бурную деятельность, которую они не могут продемонстрировать, например, на Запорожском и восточном направлении", – пояснила Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Представитель ОК "Юг" говорит, что захватчики оказывают мощное сопротивление, пытаясь увеличить количество обстрелов. Только за минувшие сутки их было около сотни: почти 50 за световой день и еще до 40 ночью. Там враг также снова применяет авиацию – управляемые российские авиабомбы за прошедшие сутки уже были направлены и на сам Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Украины идет мощная боевая работа Сил обороны. Особое внимание защитники уделяют контрбатарейной борьбе и наносят врагу потери в живой силе и технике.

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