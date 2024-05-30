Оккупанты все чаще бьют по Херсонщине FPV-дронами и сбрасывают на людей взрывчатку: Толоконников рассказал об опасности

Оккупанты стали чаще бить по Херсонщине FPV-дронами и сбрасывать на людей взрывчатку. Также в последние дни через Херсонщину курсировали "шахеды" и баллистика из Крыма – но целью оккупантов была Одесщина.

Об этом утром 30 мая сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона. В то же время по Херсонщине россияне все чаще стали бить разными типами дронов, в результате чего есть пострадавшие среди мирного населения.

"Через территорию Херсонщины действительно сегодня курсировали шахеды, здесь наши защитники отрабатывали по ним, сбивали. К счастью на самой территории Херсонщины нет попаданий шахедов. Также вчера вечером раздавалась воздушная тревога. Это была баллистика, которую запускали россияне из Крыма в сторону Одесщины, опять же, по Херсонщине не было ударов", – сообщил спикер.

В то же время, по его словам, на территории Херсона россияне очень активно начали использовать FPV-дроны и дроны Mavic. Так, только за вчерашний день в результате этих атак четверо гражданских были ранены.

"Только за вчерашний день четверо гражданских ранили. Один мужчина в Антоновке сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Ампутацию ноги получил, ранение грудной клетки. Также вчера в Новодмитровке две женщины получили ранения в результате сброса с дрона взрывчатки". Еще один человек получил ранения в Днепровском районе Херсона", – сообщил Александр Толоконников.

Также в ночь на 30 мая россияне обстреляли Белозеровку. В результате две пожилые женщины получили ранения.

Напомним, что Силы противовоздушной обороны Украины ночью и утром 30 мая отразили комбинированную российскую атаку, уничтожив семь крылатых ракет и 32 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. Агрессор применил для ударов в общей сложности 51 цель.

Ранее сообщалось, что утром 27 мая российские террористы атаковали правый берег Херсонской области. Под вражеским огнем оказался населённый пункт Антоновка. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!