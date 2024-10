Оккупанты все чаще используют Starlink на передовой: в ISW объяснили, что это дает врагу

Российские военные все больше полагаются на незаконно полученные терминалы Starlink в рамках всеобъемлющих усилий по достижению технологического паритета с ВСУ. С помощью них они пытаются улучшить боевую координацию и эффективность своего тактического разведывательно-ударного комплекса в Украине.

Предполагается, что терминалы уже помогли оккупантам получить некоторые боевые успехи на фронте. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Украинские военнослужащие, воюющие на Донетчине, рассказали изданию The Washington Post, что Starlink все чаще появляются на российских передовых позициях. Незаконно полученные технологии помогают армии РФ решать сохраняющиеся проблемы с боевой координацией и связью, одновременно повышая точность тактического огня.

Командир украинского взвода БПЛА, действующего недалеко от Новогродовки (к юго-востоку от Покровска), сообщил, что украинские разведывательные дроны начали широко фиксировать терминалы Starlink на российских позициях в этом районе в сентябре 2024 года. По его словам, прибытие терминалов совпало с уменьшением перехваченных российских радиопередач, в которых оккупанты передавали своим командирам неполную или неверную информацию о поле боя.

Другой украинский военный заявил, что у российских сил на Покровском направлении, по-видимому, достаточно "Стралинков", чтобы предоставить собственный терминал даже отдельным тактическим группам.

Отмечается, что ВСУ приписывают недавние российские боевые успехи, включая захват Россией Угледара в конце сентября, частично использованию оккупантами терминалов Starlink.

"Российские силы в основном полагались на радио и другие небезопасные технологии связи для организации боевой координации и передачи информации о цели огневым и ударным элементам. Им еще предстоит развернуть современные системы, чтобы организовать свою систему управления боем, как это сделали многие украинские подразделения", – оценили в ISW.

Аналитики напомнили, что доступ Сил обороны Украины к Starlink предоставил им технологическое преимущество для проведения более эффективной боевой координации и внедрения новых разработок в систему управления боем раньше российских сил, и враг, вероятно, пытается ослабить эти украинские преимущества, расширяя собственное использование терминалов.

"В настоящее время Украина реализует стратегию по компенсации российских преимуществ в живой силе и материальной части за счет технологических инноваций и адаптации, а технологический паритет между украинскими и российскими силами подорвет эти усилия", – предположил Институт изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты установили Starlink на дроны-камикадзе типа Shahed-136. Благодаря этому враг может осуществлять неограниченное по дальности управление ударным БПЛА, летящим на 2000 км.

