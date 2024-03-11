Оккупанты выключают на своих судах систему идентификации, чтобы вывозить из Украины награбленное, – Плетенчук

Российские корабли отключают свою систему идентификации в некоторых случаях. Это они делают для того, чтобы вывозить награбленное с территории Украины и незаконно использовать закрытые порты.

Такое заявление сделал спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

В частности, оккупанты вывозят с временно оккупированных территорий металл, зерно и т.д.

"На некоторых своих судах россияне, чтобы грабить оккупированные территории, вывозить оттуда металл, зерно и т.д., выключают систему идентификации, и они просто не видны в море. Это фиксируется? Да, конечно. Делаются ли выводы? Да, конечно", – отметил Плетенчук.

Он также уточнил, что российские корабли используют официально закрытые украинские порты, минуя запреты на их посещение и пользование.

"Результат – попадание этих российских судов под санкции. Эти санкции распространяются не только на украинские порты, эти санкции россияне могут получить и в других портах. Поэтому они используют некоторые суда, чтобы непосредственно вывозить из Мариуполя, Бердянска награбленное, перегружая это в своих официальных портах, а оттуда уже другими судами везти дальше", – пояснил представитель ВМС.

Напомним, в течение 2023 года порт оккупированного Мариуполя обработал не менее 65 судов. Совокупный объем перевалки в порту за 12 месяцев прошлого года составил более 142 тыс. т грузов – преимущественно зерновых и металлопродукции, украденной у Украины. Из Мариуполя грузы везут в три российских порта и Севастополь.

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