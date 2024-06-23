Оккупанты вывели в Черное и Азовское море носители 'Калибров': сколько ракет угрожают Украине

По состоянию на 6:00 утра 23 июня российская террористическая армия продолжает держать в акваториях Черного и Азовского морей ракетоносители. Всего в морях находится 10 вражеских кораблей, из которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр".

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Общий ракетный залп может достигать 24 единиц. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

В Черном море находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп ракет составляет до 4 единиц.

В Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет. В Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

За сутки в интересах страны-террориста проход по Керченскому проливу совершили 4 судна в Черное море, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор. В Азовском море было зафиксировано 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ отметили, что россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, страна-агрессор Россия утром 23 июня осуществила по Украине пуски крылатых ракет "Калибр", из-за чего почти во всех регионах была объявлена воздушная тревога. Вражеские цели двигались с юга в направлении севера и запада.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины утром 23 июня отбивали воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми ракетами. Над Киевщиной обезвредили два "Калибра".

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