Оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель: сколько ракет на дежурстве

Россия вывела в Черное море ракетоноситель. На дежурстве четыре ракеты типа "Калибр".

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Об этом сообщают Силы обороны юга Украины. Информация приведена по состоянию на 23:00 20 августа.

Отмечается, что вражеская авиация ни стратегической, ни тактической активности не проявляет. Также пусков БпЛА типа "Shahed-136" в южном направлении не фиксировалось.

"В акватории Черного моря боевое дежурство во вражеской корабельной группировке из 10 единиц, несет вражескую подлодку с 4 ракетами типа "Калибр". Поэтому на "воздушную тревогу", если что, реагируем оперативно", – говорится в сообщении.

В Силах обороны заявили, что ночью возможны характерные звуки их работы.

"Не паникуйте, мы должны быть натренированными, а вы – надежно защищенными! При смене обстановки оперативно сообщим", – добавили защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Резников подчеркнул, что хотя в информационном пространстве стран Запада и не только часто звучат упреки о якобы "усталости от войны" или "недовольстве контрнаступлением ВСУ", ни того, ни другого на самом деле нет. По словам чиновника, западная поддержка Украины не ослабевает.

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