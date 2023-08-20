'Выдуманные сплетни': Резников ответил на упреки о критике контрнаступления Западом и 'усталости' от войны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что, хотя в информационном пространстве стран Запада и не только часто звучат упреки о якобы "усталости от войны" или "недовольстве контрнаступлением ВСУ", ни того, ни другого в действительности нет. По словам Резникова, западная поддержка Украины не ослабевает.

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Соответствующее заявление глава Минобороны озвучил в интервью "24 каналу". Он рассказал, что ни разу не слышал от партнеров разговоров о разочаровании украинским контрнаступлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Могу вам сказать, когда я общаюсь на моем уровне коммуникаций с партнерами – это министры обороны стран, начальники генштабов, их советники, заместители и иногда бывая в делегации с нашим президентом – ни разу нигде не прозвучало, что они разочарованы или что-то плохо думают. Это не так и это неправда. Кто бы что не говорил, какое бы западное важное издание об этом не написало, это чушь, выдуманные сплетни", – сказал Резников.

Он добавил, что у Украины "очень мощный враг с очень мощной системой обороны", которую он выстроил, пока украинцы готовились к контрнаступлению.

Министр также отметил, что США в лице президента уже обратились в их представительный орган об увеличении финансовой поддержки в этом году. Также Резников напомнил, что сейчас лето – пора парламентских каникул.

"Конечно, никакие решения не принимались. Сейчас начнется осень, возродится политическая активность парламентов, которые будут принимать те или иные решения. Кроме того, у них всех начнется внутренний бюджетный процесс, где они будут принимать решения, сколько денег они должны заложить в свою оборонную способность и помощь Украине", – отметил глава минобороны.

По словам Резинкова, "Рамштайн", который состоится осенью, очень важен. Украина будет коммуникировать, озвучивать собственное видение будущего и на следующие годы, чтобы Запад мог заложить это в свои бюджетные планы.

Министр подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины не обещало, что деоккупация будет проходить быстро.

"То, что мы делали публично – для коммуникации с нашими партнерами относительно наших потребностей. Речь идет об ускорении, увеличении, улучшении и принятии политических решений, когда они еще сомневались, что нам дать, а что нет. Однако мы никогда не говорили, что вот завтра мы скоро все сделаем. Это не так", – сказал он.

Резников также отметил, что люди путают Харьковскую и Херсонскую операции, одна была быстрой, другая – нет. ВСУ – не советская армия, которая положила более миллиона человек, освобождая Изюм от гитлеровцев. Козыри нашей армии – это маневренность, максимальное огневое поражение врага и ценность жизни каждого бойца, заявил министр обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников также заявил, что летчики ВСУ уже начали обучение на американских истребителях F-16, а минимальный срок подготовки составляет шесть месяцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина получит 42 единицы F-16 от Нидерландов.

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