F-16 уже садился на украинские аэродромы: сколько будет длиться обучение пилотов и когда Украина получит истребители

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что у Украины уже есть опыт эксплуатации американского истребителя F-16, поскольку он уже садился на украинские аэродромы. В частности, это происходило в рамках совместных учений.

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Соответствующее заявление Олещук озвучил в эфире национального телемарафона. "Самолет F-16, он был в Украине. Он садился на наших аэродромах, мы проводили совместное обучение с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации, соответственно, самолета F-16. Я думаю, это существенно", – сказал он.

Командующий Воздушными силами добавил, что в настоящее время в Украине адаптируют взлетно-посадочные полосы для обслуживания F-16.

"Мы проводим соответствующую реконструкцию, мы улучшаем покрытие, улучшаем инфраструктуру аэродромов, мы строим новые защитные сооружения. И я думаю с момента приобретения Украиной самолетов мы сможем их принять в Украине", – информировал Олещук.

Накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что летчики ВСУ уже начали обучение на F-16, а минимальный срок подготовки составляет шесть месяцев.

"Минимальный срок на подготовку пилотов – шесть месяцев", – сказал министр.

По его словам, о завершении учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские летчики, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

Напомним, в апреле спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что американские истребители уже были на аэродромах Украины, в частности, в 2012 и 2018 годах.

"У нас есть десятки разных аэродромов – оперативных, штатных, которые можно использовать для полетов этой авиации", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно об официальном одобрении Вашингтона передачи Украине F-16 из Дании и Нидерландов. Ожидается, что поставка будет осуществлена после завершения подготовки пилотов ВСУ.

– На днях CNN написала, что летчики ВСУ начнут обучение на F-16 в конце августа, а процесс будет курировать коалиция из 11 стран.

– Накануне в Офисе президента рассказали, что Украина ведет переговоры относительно передачи еще трех типов боевых самолетов: Gripen, Rafale и Typhoon.

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