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Оккупанты вывезли детей из Донецкой области на Сахалин для военной подготовки: всплыли подробности. Фото

Илья Рябинин
War
2 минуты
2,6 т.
Оккупанты вывезли детей из Донецкой области на Сахалин для военной подготовки: всплыли подробности. Фото
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Российская армия из оккупированной части Донецкой области вывезла детей на остров Сахалин. Очередное военное преступление связано с тем, что несовершеннолетние стали там проходить военную подготовку.

Об этом сообщили в партизанском движении "Жовта Стрічка". В России же преступление квалифицировали как "военно-патриотический слет" по основам начальной военной подготовки.

Что известно

Как выяснилось, в дальневосточные российские регионы на милитаризацию отправили детей из Донецка и Макеевки. По данным партизан, детей обучают по программам околовоенной подготовки, подавая это как "престижную возможность" и "привилегии".

Оккупанты вывезли детей из Донецкой области на Сахалин для военной подготовки: всплыли подробности. Фото
Оккупанты вывезли детей из Донецкой области на Сахалин для военной подготовки: всплыли подробности. Фото

Это далеко не первый случай очередного военного преступления со стороны ВС РФ. После завершения учебного года юным жителям временно оккупированных территорий Украины уже подготовили "особую программу". Под предлогом необходимости оздоровления и отдыха детей вывозят в лагеря на территорию России. Но главная цель – подготовка будущего кадрового резерва для российской армии и формирование у детей позитивного отношения к войне. Это связано и со встречами детей с российскими солдатами.

"Именно во время таких мероприятий детям навязывают мысль, что служба в армии России является престижной, а участие в войне против Украины – якобы почетным жизненным путем. Российские военные выступают перед школьниками как ролевые модели, а их участие в боевых действиях представляют как пример для подражания", – говорят в Центре национального сопротивления.

Как сообщал OBOZ.UA, за все время полномасштабной войны России против Украины, расходы Кремля на "патриотическое воспитание" россиян выросли более чем в 20 раз. На текущий 2026 год Москва выделила на пропаганду убийств среди детей 70 млрд рублей, тогда как пять лет назад на это направлялось 34 млрд.

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РоссияВоенные преступления РоссииДонецкая областьдети
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