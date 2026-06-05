Оккупанты вывезли детей из Донецкой области на Сахалин для военной подготовки: всплыли подробности. Фото

Российская армия из оккупированной части Донецкой области вывезла детей на остров Сахалин. Очередное военное преступление связано с тем, что несовершеннолетние стали там проходить военную подготовку.

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Об этом сообщили в партизанском движении "Жовта Стрічка". В России же преступление квалифицировали как "военно-патриотический слет" по основам начальной военной подготовки.

Что известно

Как выяснилось, в дальневосточные российские регионы на милитаризацию отправили детей из Донецка и Макеевки. По данным партизан, детей обучают по программам околовоенной подготовки, подавая это как "престижную возможность" и "привилегии".

Это далеко не первый случай очередного военного преступления со стороны ВС РФ. После завершения учебного года юным жителям временно оккупированных территорий Украины уже подготовили "особую программу". Под предлогом необходимости оздоровления и отдыха детей вывозят в лагеря на территорию России. Но главная цель – подготовка будущего кадрового резерва для российской армии и формирование у детей позитивного отношения к войне. Это связано и со встречами детей с российскими солдатами.

"Именно во время таких мероприятий детям навязывают мысль, что служба в армии России является престижной, а участие в войне против Украины – якобы почетным жизненным путем. Российские военные выступают перед школьниками как ролевые модели, а их участие в боевых действиях представляют как пример для подражания", – говорят в Центре национального сопротивления.

Как сообщал OBOZ.UA, за все время полномасштабной войны России против Украины, расходы Кремля на "патриотическое воспитание" россиян выросли более чем в 20 раз. На текущий 2026 год Москва выделила на пропаганду убийств среди детей 70 млрд рублей, тогда как пять лет назад на это направлялось 34 млрд.

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