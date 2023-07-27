Оккупанты вывезли в Беларусь более трех тысяч украинских детей, – Кислица

Российские захватчики незаконно вывезли в Беларусь из временно оккупированных городов Украины более трех тысяч украинских детей. Маленьких украинцев там "кормят" пропагандой и заставляют ненавидеть родную страну.

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Об этом на заседании Совета Безопасности ООН рассказал постоянный представитель Украины при этой организации Сергей Кислица в среду, 26 июля. Заседание было созвано для обсуждения ракетных обстрелов Россией исторического центра Одессы и портовой инфраструктуры, передает Укринформ.

Украинский дипломат в очередной раз обратил внимания членов Совбеза не только на обстрелы оккупантов Украины, но и на другие преступления страны-агрессора, в частности депортацию детей.

Он отметил, что кроме депортации в РФ и перемещения в пределах оккупированных территорий, детей также вывозят в Беларусь. По имеющейся информации, с начала полномасштабного вторжения из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей под видом "оздоровления" в Беларусь было вывезено более трех тысяч украинских детей.

Их "подвергают антиукраинской индоктринации и пропаганде, направленной на прививку ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории", отметил постпред.

Кислица подчеркнул, что вместо того, чтобы искать мир, "россияне продолжают мечтать о великой войне, где Украина не будет единственной мишенью".

Напомним, что депутаты Европарламента 18 июля обратились в Международный уголовный суд в Гааге с призывом выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Они заявили, что Минск несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, в том числе из-за роли режима Лукашенко в депортации украинских детей.

Издание The Telegraph ранее писало, что по предварительным оценкам, с сентября 2022 года около 2150 украинских детей были доставлены как минимум в четыре лагеря на территории РБ. Ожидается, что к осени этого года их количество достигнет 3000.

К военному преступлению может быть причастен Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Путин признал факт депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать попыткой "спасения" несовершеннолетних "из зоны конфликта".

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