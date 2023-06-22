Оккупанты вывозят с мариупольских заводов металл и даже уголь – СМИ

Российская пропаганда врет о восстановлении Мариуполя, но реальность иная. Из оккупированного города массово похищают имущество и продукцию украинских предприятий: "Азовстали", завода Ильича и других. В разграблении принимают участие компании, принадлежащие соседу семьи Сергея Суровикина по Рублевке, а также российские олигархи из списка Forbes.

Видео дня

Об этом идет речь в расследовании издания Полигон.

"Завод "Азовсталь", ставший очагом сопротивления украинской армии, решат снести. А вот ММК им. Ильича оккупационные власти предрекли другую судьбу. По словам "главы" ДНР Дениса Пушилина, этот завод "будет не только восстановлен, но и модернизирован", поскольку "продукция, производимая на этом заводе, сейчас очень востребована". Пушилин не лукавил: продукция завода оказалась настолько востребована, что еще до окончания полномасштабных боевых действий в Мариуполе ее стали массово вывозить с территории этого города", - пшет издание.

По данным журналистов, в сентябре в Россию ввезли более 1,5 тыс тонн металла, произведенного на заводе "Азовсталь", стоимостью почти 2 млн долларов.

"Продукцию "Азовстали" вывозило ООО "Лесстройторг", которое ранее не проявляло никакого интереса к Мариуполю. Помимо "Азовстали", компания начала вывозить имущество Мариупольского металлургического комбината имени Ильича - все в тот же день, 26 сентября, "Лесстройсторг" вывез почти 400 тыс. килограммов стали с завода Ильича стоимостью около 380 тыс. долларов", - указывает издание.

При этом из заводов вывозят даже полезные ископаемые, подчеркивают журналисты – ведь на "Азовстали" и ММК им. Ильича их собственник, компания "Метинвест" Ахметова, накопила очень большие запасы угля.

"Как следует из таможенных записей, после полномасштабного вторжения Россия вывезла из Мариуполя почти 2,5 тыс. тонн угля (это примерно 40 вагонов). За воровство угля отвечала группа компаний "Талтэк". А президент "Талтэка" Юрий Кочеринский владеет особняком на Рублевке неподалеку от поместья семьи бывшего главнокомандующего российским вторжением в Украину Сергея Суровикина", - указывает издание.

По данным журналистов, "Талтэк" вывез примерно 300 тонн угля на сумму около 40 тыс. долларов. А "дочка" этой компании украла из комбината Ильича более 2 тыс. тонн угля - на сумму более 300 тыс. долларов (этот уголь принадлежал комбинату имени Ильича). Этот уголь может экспортироваться в страны, которые находятся в дружеских отношениях с Россией.