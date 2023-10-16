Оккупанты вывозят свои семьи из Токмака, но коллаборантам выезжать не разрешают, - глава ГВА

Российские оккупанты, которые временно контролируют Токмак Запорожской области, покидают город в преддверии операции Сил обороны по контрнаступлению и освобождению украинских территорий. При этом они категорически не выпускают из города коллаборантов, хотя предатели родины хотят покинуть его до прихода ВСУ не меньше самих захватчиков.

Один из коллаборантов не был выпущен в Крым, а другой пытался выехать через Мариуполь на Ростов, но тоже был задержан на блокпосте. Об этом рассказал глава Токмакской городской военной администрации Александр Чуб.

"Простых жителей, хоть и мордуют, но пропускают. Мы сейчас видим приток населения с временно оккупированной на подконтрольную Украине территорию", – сообщил чиновник.

Напомним, что Чуб указывал на системный выезд оккупантов из Токмака еще в начале месяца. По его мнению, это может быть сигналом к подготовке неких провокаций.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты продолжают терроризировать местных жителей временно подконтрольных им населенных пунктов. В частности, они начали шантажировать родителей, что отберут у них детей, если несовершеннолетние украинцы не примут гражданство РФ до конца октября.

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