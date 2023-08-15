Оккупанты задумали на Луганщине новою волну мобилизации: 'ловят' людей на захваченных предприятиях

На временно захваченных российским войсками территориях Луганской области Украины оккупанты готовятся к новой волне мобилизации украинцев в армию страны-агрессора. Враг задумал провести осенний призыв на "военную службу" в свое оккупационное войско.

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Об этом сообщили 14 августа в Центре национального сопротивления. Представители фейковых "военкоматов", созданных еще в прошлом году, уже разработали так называемый план.

Согласно ему представители оккупантов проводят обход и сверяют данные о призывниках на подконтрольных захватчикам "предприятиях" и других "учреждениях".

"Таким образом, оккупационные войска проводят подготовительные действия по проведению осеннего призыва на "военную службу" жителей ТОТ востока Украины", – говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что в 2022 году "военкоматы" сформировали списки жителей оккупированной Луганщины для постановки на военный учет призывников. В основном речь идет про "молодой слой населения региона".

"Отметим, россияне в очередной раз демонстративно нарушают 51 статью Женевской Конвенции, в которой указано, что оккупационные "власти" не имеют права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных силах или других силовых структурах", – добавили в учреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генеральном штабу ВСУ заявили, что российские захватчики продолжают незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. Сейчас оккупанты готовятся сменить руководство в администрациях населенных пунктов в Луганской области.