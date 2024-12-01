Оккупанты захватили новый плацдарм, который может привести к окружению Купянска: что известно

Российские оккупанты на лодках 30 ноября форсировали реку Оскол в Купянском районе Харьковской области. Так они образовали для себя второй плацдарм, что якобы может привести к окружению районного центра.

Видео дня

Об этом сообщил украинский информационный ресурс DeepState. На интерактивных картах, которые он недавно обновил, зафиксировано продвижение врага возле села Масютовка.

"Уже второй плацдарм врага на западном берегу реки Оскол образовался возле Масютовки. Кац*пы пытаются укрепиться южнее Двуречной", – отметили аналитики.

По их данным, возле Новомлынска враг попытался выйти на Фиголовку, но потерпел неудачу.

"Пока ситуация сложная, Силы обороны Украины пытаются ее стабилизировать", – оценили обстановку на этом участке фронта обозреватели DeepState.

Ранее российские пропагандисты хвастались тем, что подразделения ВС РФ с 25 ноября броском через реку Оскол начали якобы охват Купянска. Тогда же блогеры со страны-агрессора заявили, мол, форсирование реки может происходить и не в черте города, где в ВСУ организована оборона.

Вероятно, оккупанты намерены пересечь Оскол через понтонные мосты выше и ниже Купянска и создать там плацдармы для того, чтобы попытаться окружить город. Пока известно лишь о вражеских плацдармах к северу от населенного пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 ноября спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что ВСУ отбросили российских оккупантов от Купянска и полностью контролируют ситуацию на подступах к городу. Он добавил, что попытки врага свести переправу через Оскол сразу уничтожаются FPV-дронами и другими огневыми средствами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!