Оккупанты отброшены от Купянска, Силы обороны контролируют ситуацию, – Волошин

Украинские защитники отбросили российских оккупантов от Купянска Харьковской области. В настоящее время ВСУ полностью контролируют ситуацию на подступах к городу.

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Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он отметил, что на Купянском направлении "ситуация такая же, как и на большинстве направлений", однако "она контролируется как Силами обороны, так и подразделениями ВСУ".

"Захватчики пытаются проникать малыми штурмовыми группами, а затем накапливаться. Это без привлечения большого количества бронетехники. Но на этом направлении удалось стабилизировать ситуацию, и враг от Купянска отброшен", – отметил Волошин.

Относительно переправы через Оскол – враг ее не навел, и такие попытки "сразу уничтожается как нашими огненными средствами, так и FPV-дронами", добавил спикер ОСГВ "Хортица".

"Даже если какие-то группы и переправляются в количестве 8 или 10 человек, то из этого количества поднимаются на берег около 2-3 человек. Но враг уничтожается и там", – уточнил Волошин.

Это также подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что диверсионно-разведывательные группы пытаются добраться до Купянска, "и на лодках через Оскол, и идут фактически минными полями".

"Наши воины эти все факты выявляют и пытаются максимально уничтожить врага на подходах к Купянску и к другим территориям", – сказал Синегубов, но добавил, что на этом направлении "активные бои ведутся уже вторые сутки".

Как сообщал OBOZ.UA, около недели назад украинский президент Владимир Зеленский, находясь на востоке, поздравил сержантов Вооруженных сил Украины. В частности, поприветствовал военных украинский лидер, находясь на самых горячих направлениях фронта, в Купянске и Покровске.

Российские оккупационные войска активно применяют авиацию для обстрелов Купянщины. Враг действует уже по привычному для него сценарию – фактически равняет с землей левобережную часть района.

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