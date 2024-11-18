'Без них не представить нормальной работы подразделений': Зеленский из Купянска поздравил украинских сержантов с профессиональным праздником. Видео

В понедельник, 18 ноября, в Украине отмечается День сержанта Вооруженных сил Украины. Их называют фундаментом какого-либо боевого подразделения, без них невозможно представить украинское войско.

В своем традиционном обращении Владимир Зеленский, находясь на востоке, приветствовал сержантов Вооруженных сил Украины. Сегодня президент посетил самые горячие направления фронта, в частности Купянск и Покровск.

"Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта", – рассказал президент.

Он поблагодарил всех сержантов, которые действительно являются примером для солдата. Зеленский подчеркнул, что сила всей украинской армии – это люди, которые служат, служат преданно и стойко.

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Также президент рассказал, что заслушал доклады командиров, а также доклады относительно ситуации безопасности, социальной ситуации в Донецкой и Харьковской области.

"Сегодня имел честь отметить государственными наградами лучших воинов – тех, кто проявил себя в боях. Держим наши позиции! Спасибо воинам. Слава Украине!" – резюмировал свое обращение президент.

В Купянске президент отметил лучших сержантов по оперативно-тактической группировке "Старобельск" государственными наградами.

"Это всегда честь. Спасибо за службу, воины, за все, что вы делаете для защиты нашего государства", – добавил президент.

Он также рассказал, что провел совещание по вопросам безопасности и социальных моментов.

"Защита Харьковщины от КАБов, обеспечение теплом и светом, эвакуация людей. Оперативная ситуация, потребности наших бригад и увеличение их возможностей в отношении дронов и РЭБ", – подытожил свою поездку Владимир Зеленский.

Напомним, что 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский побывал в одном из самых напряженных участков фронта – в Покровске. В этом направлении он посетил позиции 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону вблизи города.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия усилила наступательное давление на город Купянск Харьковской области. Путинские войска пытались проникнуть на территорию районного центра во время штурмовых действий 13 ноября.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении захватчики имеют географически выгодные условия для обороны. При этом более угрожающая ситуация пока больше на других направлениях, чем в районе Купянска.

Российские оккупационные войска активно применяют авиацию для обстрелов Купянщины. Враг действует уже по привычному для него сценарию – фактически равняет с землей левобережную часть района.

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