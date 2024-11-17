Российские войска усилили наступательное давление на Купянск – британская разведка

Российская террористическая армия усилила наступательное давление на город Купянск Харьковской области. Путинские войска пытались попытались проникнуть на территорию районного центра в ходе штурмовых действий 13 ноября.

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Оккупанты совершили четыре последовательных волны атак. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в соцсети Х.

По информации британского разведывательного ведомства, к югу от Купянска российские войска достигли реки Оскол. Таким образом оккупаныт могли перерезать украинские логистические линии на восточной стороне реки.

Также сообщается, что российский выступ к югу от Купянска постепенно расширяется, поскольку РФ пытается усилить давление на украинские силы в этом районе. Эвакуация гражданского населения Купянска и прилегающих районов уже была ранее объявлена украинскими официальными лицами 15 октября 2024 года.

При этом военная администрация Купянска оценивает, что в районе Купянска осталось около 4 тыс. мирных жителей. До войны там проживало около 27 тыс. людей.

Британская разведка отметила, что Купянск важен, так как он является транспортным узлом и логистическим хабом.

Напомним, в Центре стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что информация о пребывании оккупантов в Купянске на Харьковщине не соответствует действительности – попытку врага прорвать нашу оборону там воины Сил обороны накануне отразили. Данные о якобы захвате войсками РФ населенного пункта Ильинка на Кураховском направлении Донетчины также ложны.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении захватчики находятся географически выгодных условиях для обороны. При этом более угрожающая ситуация пока больше на других направлениях, чем в районе Купянска.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска активно применяют авиацию для обстрелов Купянщины. Враг действует уже привычным для него сценарием – фактически ровняет с землей левобережную часть района.

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