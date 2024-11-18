'Напряженное направление': Зеленский посетил Покровск и наградил воинов, которые дают отпор оккупантам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в одном из самых напряженных участков фронта – в Покровске. В этом направлении он посетил позиции 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону вблизи города.

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Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях. Глава государства пообщался с защитниками и вручил государственные награды.

"Это одно из самых напряженных направлений. Благодаря стойкости наших воинов Восток остается свободным и не попадает под полную оккупацию России. Враг ежедневно получает достойный отпор", – подчеркнул Зеленский.

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