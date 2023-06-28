Оккупанты заминировали завод 'Титан' в Крыму: партизаны говорят, что ситуация вокруг объекта напряженная

Украинские партизаны во временно захваченном Россией Крыму заявили, что ситуация вокруг завода "Крымский титан", расположенного в районе города Армянск, является напряженной. Ранее в ГУР заявили, что оккупанты закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории и могут готовить теракт.

Видео дня

Об этом рассказали в Telegram-канале движения "Атеш", такую информацию они получили от своего агента на захваченном россиянами полуострове. По его словам, в Армянске находится большое количество оккупантов и силовиков, а агентура ФСБ есть буквально во всех учреждениях города.

Он отметил, что Армянск в красной зоне риска, возможности самостоятельного разминирования "Титана" сейчас нет. Сам завод находится под особым режимом контроля у российских военных.

Отмечается также, что в близлежащих селах квартируются множество офицеров Вооруженных сил России, в том числе в Долине и Воинке.

Вместе с тем, по сообщению партизан, продолжается ремонт Чонгарского моста, а глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, вероятно, находится в Крыму.

Как известно, расположенный на полуострове завод "Крымский титан" работает с 1971 года, в 2014-м он был оккупирован. Предприятие занимает площадь 4 785 га.

В 2018 году на заводе происходили ЧП с выбросами загрязняющих веществ в воздух.

О вероятной подготовке теракта или химической диверсии на "Крымском титане" в ГУР МО Украины предупреждали еще 23 февраля 2022 года. Сообщалось, что на завод российские захватчики завезли взрывчатку, территорию начали минировать.

12 июня в ГУР сообщили, что инженерные подразделения армии РФ активно минируют пока продолжающие работать цеха предприятия, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Враг может готовить масштабную техногенную катастрофу, поскольку на холодильном оборудовании "Титана" используется около 200 тонн технологического аммиака.

Там отметили, что в случае взрыва аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сказал, что если захватчики решатся на провокацию и подорвут "Крымский титан", последствия будут сопоставимы с аварией на ЧАЭС и заденут не только Крым и часть Украины – ударят по Турции и самой России.