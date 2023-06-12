Оккупанты готовят эвакуацию из Армянска: в случае взрыва на "Титане" аммиачное облако накроет близлежащие районы за полчаса – ГУР

Инженерные подразделения российской оккупационной армии на протяжении последних нескольких дней минируют цеха предприятия "Крымский титан", которые пока продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Враг может готовить масштабную техногенную катастрофу, поскольку на холодильном оборудовании "Титана" используется около 200 тонн технологического аммиака.

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"В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса", – сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Ведомство предупредило об угрожающей ситуации на "Крымском титане" в понедельник, 12 июня, опубликовав соответствующий пост в Telegram.

Пресс-служба уточнила, что последствия взрыва, если таковой произойдет, в первую очередь затронут север Крыма (Армянск, Красноперекопский район) и южные районы Херсонщины.

У ГУР есть данные, что захватчики уже готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местного населения оккупированного Армянска. Детали об этом в разведке не раскрыли.

"Теракт на предприятии "Крымский титан", к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасающую по своим последствиям", – предупредили в ГУР МО.

Отмечается, что на заводе процессы производства "нарушены до критического уровня" из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале.

"Возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о возможной остановке "Крымского титана"", – написала пресс-служба.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своем канале в Telegram поделился информацией ГУР о том, что враг, возможно, готовит теракт на заводе в оккупированном Армянске.

"Тактика России – экоцид. Они стремятся превратить украинские территории в зону экологического бедствия. Такие действия несут экологическую угрозу не только Украине, но и соседним государствам", – подчеркнул руководитель ОП.

Как известно, расположенный на полуострове завод "Крымский титан" работает с 1971 года, в 2014-м он был оккупирован. Предприятие занимает площадь 4 785 га.

В 2018 году на заводе происходили ЧП с выбросами загрязняющих веществ в воздух.

О вероятной "подготовке теракта или химической диверсии" на "Крымском титане" в ГУР МО Украины предупреждали еще 23 февраля 2022 года. Сообщалось, что на завод российские захватчики завезли взрывчатку, территорию начали минировать.

Как писал OBOZREVATEL:

– Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов недавно заявил, что страна-агрессор не прекратит тактику террора сама, остановить РФ можно только силой.

– В ГУР опубликовали аудиоперехват, который доказывает, что Россия готовились к подрыву Каховской ГЭС. "Признание" сделал крымский коллаборант Александр Талипов.

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