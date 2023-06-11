'Террориста можно только остановить силой': в ГУР убеждены, что Россия сама не прекратит тактику террора

В Главном управлении разведки Украины убеждены, что страна-агрессор Россия сама не прекратит тактику террора в развязанной войне. Там считают, что остановить государство-террорист можно только силой.

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Об этом сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона. Так он ответил на вопрос, чего ждать от оккупантов после подрыва Каховской ГЭС и других преступлений.

"Террориста можно только остановить и привлечь к ответственности. Если человек, система, государство, армия совершали военные преступления до этого и используют эти методы сейчас, каковы основания полагать, что завтра они изменятся и вдруг начнут чтить жизнь людей, детей, или международное право? Нет. Этого не произойдет", – сказал Юсов.

По его словам, только успехи ВСУ, усиление международной проукраинской коалиции и восстановление территориальной целостности могут противодействовать агрессору.

"Для этого делается все возможное и невозможное. В том числе и для защиты инфраструктурных объектов", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС по указанию диктатора Владимира Путина. Подрыв был совершен 6 июня взрывчаткой, которую они заложили еще осенью 2022 года.

В Конгрессе США заявили, что не поверили выдумкам россиян о том, что они якобы не причастны к подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области, что привело к потопам и экологической катастрофе. Российского диктатора Путина, который начал полномасштабное вторжение в Украину, там назвали лжецом.

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