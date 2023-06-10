Оккупанты готовились к подрыву Каховской ГЭС: в ГУР указали на доказательства

Крымский коллаборант Александр Талипов принялся бороться с "фейками" относительно потерь, понесенных оккупационными войсками на оккупированной территории Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС. Он назвал "бредом" сообщения российских "военкоров", что российских захватчиков на первой линии на левом берегу Днепра командование бросило на произвол судьбы и они не могли эвакуироваться, когда их позиции начало затапливать.

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По словам Талипова, на момент подрыва все российские оккупанты уже эвакуировались с островов на Днепре, фактически он признал, что россияне умышленно взорвали Каховскую ГЭС, перед тем дав команду захватчикам на уход из зоны затопления. Аудиопризнание Талипова опубликовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В своем аудио, размещённом в личном Telegram-канале предателя, Талипов раскрыл подробности подготовки Россией подрыва Каховской ГЭС. Он набросился на российских "военкоров", которые после подрыва сообщали, что захватчиков бросили на островах. По мнению коллаборанта, это и даже кадры побега оккупантов с позиций на Херсонщине из-за затопления - "фейки и бред", а те, кто об этом писал и говорил, работают на Украину.

"Просто огромное возмущение сейчас испытываю по поводу публикаций ряда так называемых военных блоггеров и патриотических каналов, пишущих, что наши военные остались на островах и сейчас находятся в критическом состоянии, чуть ли не на деревья залезли, лодок нет, эвакуироваться не могут. Это все фейк и бред Я не понимаю, почему к тем, кто разгоняет откровенную дезинформацию, до сих пор не пришел товарищ майор. До этого они разгоняли бои постановочные в Белгородской области, проводили эвакуацию Крыма, публикуют ряд фейков на постоянной основе и все это им сходит с рук. Все эти фейки подхватывают украинские телеграмм-каналы и разгоняют предательство по трубам", –– заявил Талипов.

Опровергая "фейки", он невольно раскрыл подробности подготовки оккупантами подрыва Каховской ГЭС. По его словам, перед разрушением дамбы оккупанты на первой линии получили команду на уход, и взрыв прогремел тогда, когда они все эвакуировались.

"Связался с нашими ребятами. Из островов вышли все. В три ночи уже никого не было. Потерь никаких нет. Поэтому вся публикуемая в этом ключе информация наглая ложь", – отметил предатель.

Попытки Талипова опровергнуть сообщения о потерях оккупантов привели к тому, что он засвидетельствовал умышленный подрыв Каховской ГЭС россиянами.

"Это прямое свидетельство, что российские военные знали о предстоящем теракте и заблаговременно объявили эвакуацию. Есть высокая вероятность, что после широкой огласки этой информации, Талипова традиционно попытаются объявить "врагом народа" или "агентом украинских спецслужб". Впрочем, количество подобных свидетельств неуклонно растет. Все они станут дополнительными доказательствами на предстоящем трибунале", – заверили в ГУР МОУ.

Там также напомнили, что предатель Талипов, активно поддерживающий оккупацию Крыма Россией и агрессию против Украины, создал на полуострове ресурс "крымский смеш", который занимается преследованием проукраински настроенных жителей Крыма.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов, включая Херсон.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В СБУ впоследствии обнародовали перехват разговора захватчиков с признанием о том, что подрыв Каховской ГЭС совершила диверсионная группа оккупантов. А в США заявили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.