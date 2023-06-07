'Тонем': появились кадры побега оккупантов с позиций на Херсонщине из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС. Видео

Вчера, 6 июня, оккупанты взорвали конструкции Каховской ГЭС в Херсонской области. Однако, похоже, что россияне не предусмотрели, насколько масштабными могут быть последствия их действий, и что от этого будут страдать и они.

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Теперь оккупанты вынуждены и сами спасаться от воды. Так, на видео, которые распространили в сети, оккупанты покидают свои позиции на Херсонщине, удаляясь от затопленной местности.

Захватчики по пояс в воде идут к катерам, чтобы эвакуироваться в более отдаленные и более безопасные районы. Россияне скулят, ведь от воды приходится убегать не только украинцам, но и им самим.

Отметим, что в результате масштабного наводнения захватчики вынуждены были отойти от Днепра на 5-15 км.

Ранее оккупанты в Херсонской области пожаловались, что после подрыва Каховской ГЭС вынуждены сидеть на деревьях. Плавсредств у захватчиков нет, а российское командование посылать за ними лодки не спешит.

Напомним, что партизаны движения "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС, и отметили, что на преступников, имена которых известны, начинается "охота". Признал, что подрыв совершили именно российские оккупанты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, и один из захватчиков. Он призвал также уничтожать другие гидротехнические сооружения в Украине.