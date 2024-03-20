Оккупанты запретили личному составу разговаривать с украинцами на захваченных территориях: в ЦНС назвали причину

Российские оккупанты запретили личному составу вражеской армии разговаривать с местным населением на временно оккупированных территориях Украины. Исключение составляют случаи, когда таких контактов требуют должностные обязанности.

Запрет обусловлен тем, что украинцы в оккупации до сих пор передают Силам обороны значительные объемы информации о расположении и перемещении оккупационных войск. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС отметили, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины ввели запрет для личного состава контактировать с местными, если того не требуют должностные обязанности.

"Причиной решения стало большое количество информации, которую местные передают Силам Обороны, а с этим – и усиление недоверия оккупантов к местным. Следовательно, все части, размещенные на ТО, получили инструкцию не разговаривать лишний раз с гражданским населением", – отметили в Центре.

Этот запрет, считают в ЦНС, разоблачает реальный уровень "контроля" захватчиков на захваченных территориях и то, насколько сильно украинцы в оккупации "радуются" приходу "русского мира".

"Это еще раз свидетельствует, что враг до сих пор не контролирует захваченные территории и является лишь временным оккупантом на этой земле. Таким образом все его движения все равно станут известны и расплата придет к каждому. Сообщить о базировании ВС РФ или размещении складов можно по ссылке. гарантирована", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС сообщили, что Россия перестраивает сеть заведений милитаризации молодежи и имеет "планы" на Херсонщину и Запорожье. Захватчики прибегают к тому, чтобы добиться изменения самоидентификации молодежи и побуждения их к поддержке российского господства. Позже эта молодежь может быть вовлечена в ряды силовых структур и оккупационных войск.