Кремль активно развивает систему военной подготовки молодежи, в частности, во временно оккупированном Крыму. Там за последние 10 лет оккупационные власти внедряют систему тренировки граждан к военной службе России.

Теперь враг планирует расширить сеть заведений милитаризации молодежи на территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно решению Кремля, в каждом городском образовании субъектов русской Федерации планируется создание зональных центров для военно-патриотического воспитания и подготовки людей к военной службе. Особенно оккупационная власть сосредотачивает внимание на молодежи и интенсивно развивает региональные отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения "Юнармия".

Эти программы активно внедряются на временно оккупированных территориях Украины с использованием принудительных методов, направленных на изменение самоидентификации молодежи и побуждение к поддержке российского господства. Позже эта молодежь может быть вовлечена в ряды силовых структур и оккупационных войск.

Так, администрация Российской Федерации в оккупированном Севастополе рассматривает возможность создания учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи под названием "Авангард". Основная цель таких центров – организация военно-патриотического воспитания молодежи и популяризация военной и других форм государственной службы.

Известно, что планируется разместить этот центр в парке "Патриот". Строительно-монтажные работы планируются на период с 2025 по 2027 год. По прогнозам Кремля, ежегодно в этом центре будут подготовляться около 5 тысяч украинских детей с оккупированного полуострова.

Такие центры также активно сотрудничают с центрами постсоветской сети ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии авиации и флота), где учащиеся старших классов и студенты проходят определенные курсы подготовки. В частности, там после окончания автошколы, кроме получения водительского удостоверения, им также присваивается первичная военно-учетная специальность и они включаются в резерв Вооруженных сил Российской Федерации.

На полуострове Крым эта подготовка проводится в тесном сотрудничестве с командованием Черноморского флота Российской Федерации, поскольку именно они будут первыми привлекать таких "новобранцев".

Центр национального сопротивления призывает граждан на временно оккупированных территориях эвакуировать своих детей старшего школьного возраста и студентов. Российские власти рассматривают их исключительно как мобилизационный ресурс, независимо от пола.

Ранее сообщалось, что вероятность того, что после очередных президентских выборов в России будет объявлена новая волна мобилизации, очень высока. А вот признаков того, что это непопулярное решение может повлечь за собой бунты в РФ, пока нет.

Британская газета The Observer сообщила, что "победа" Путина на "выборах" решена, поскольку у него нет серьезного соперника. Кроме того, Кремль потратил примерно 1,2 млрд долларов на ложь и пропаганду, фальсификацию результатов "голосования" на оккупированных территориях Украины и беспрепятственную общенациональную кампанию.

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