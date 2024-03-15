Вероятность новой волны мобилизации очень высока: полковник Черник спрогнозировал решения Путина и возможность бунта после выборов

Вероятность того, что после очередных президентских выборов в России будет объявлена новая волна мобилизации, очень высока. Признаков того, что это непопулярное решение может повлечь за собой бунты в РФ, на сегодня нет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник. "Вероятность этого высока. Но возможны ли там какие-нибудь внутренние бунты? Пока я этих признаков не вижу", – отметил он.

По оценкам Черника, глава страны-агрессора России Владимир Путин сочтет победой выход его армии на административные границы Донецкой и Луганской областей. Вот почему противник не считается и потерями.

"С точки зрения Путина выход на административные границы двух областей – это большая победа. И если ради этой победы нужно бросить в бой еще, условно, десять-двадцать "сушек" и их потерять, но добиться этой цели… Нам нужно перестать мыслить категориями нас, европейцев. Мы смотрим на войну с точки зрения гуманистической европейской национальности. Но на эту войну нужно смотреть в первую очередь с точки зрения политического и физического выживания Путина", – подчеркнул полковник.

Как писал OBOZ.UA, по информации прессслужбы ОСУВ "Хортица", Россия собрала на Лимано-Купянском направлении группировку численностью 122 тысяч оккупантов. Захватчики пытаются штурмовать Синьковку уже несколько месяцев подряд, но успеха в этом направлении враг не имеет.