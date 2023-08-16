Оккупанты запретили перемещение гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой – Генштаб

Российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области. Захватчики запретили какие-либо перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 16 августа. По данным Генштаба, войска РФ проводят массовые обыски в домах украинцев.

"Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что оккупанты проверяют телефоны украинцев. Особенно их интересуют мобильные местных жителей, у которых есть сим-карты украинских операторов.

"Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов", – отметили в Генштабе.

Напомним, российские оккупанты готовятся к боям за Голую Пристань. Во временно оккупированном городе они ввели режим повышенной боеготовности. Захватчики также обустраивают оборонительные сооружения вокруг Голой Пристани. Все въезды в город, кроме одного со стороны Новой Збурьевки, перекрыты. Контрольно-пропускной режим на блокпостах усилен.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, командование РФ все чаще прибегает к постановочным съемкам своих успехов из-за снижения боевого духа личного состава оккупантов. В частности, во временно оккупированном поселке Казачьи Лагеря Херсонской области оккупанты снимают пропагандистское видео "Уничтожение 150 военнослужащих украинской диверсионно-разведывательной группы в местном сельском доме культуры".

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