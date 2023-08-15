Оккупанты готовятся к боям за Голую Пристань: обустраивают оборонительные сооружения вокруг города – АТЕШ

Российские оккупанты готовятся к боям за Голую Пристань, что на западе от Херсона. Во временно оккупированном городе у захватчиков введен режим повышенной боеготовности.

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Они также обустраивают оборонительные сооружения вокруг города. Об этом 15 августа сообщили представители военного движения украинцев и крымских татар "Атеш", ссылаясь на данные собственного источника.

"Оккупанты готовятся к боям за Голую Пристань. Агент "АТЕШ" из состава 50 обрОН росгвардии сообщает, что им довели приказ о начале неофициального действия режима повышенной готовности в Голой Пристани", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все въезды в город, кроме одного, со стороны Новой Збурьевки, перекрыты. Контрольно-пропускной режим на блокпостах ужесточен. Также российские подразделения занимаются организации дополнительных оборонительных сооружений вокруг города.

"Как говорят российские пропагандисты: "тревожно стало". Наверняка рашисты готовятся к жесту доброй воли с левого берега", – добавили представители "АТЕШ".

Напомним, в Министерстве обороны подтвердили, что украинские военнослужащие выполнили определенные операции на левом берегу Херсонской области. В то же время в оборонном ведомстве не стали раскрывать никаких подробностей.

В Институте изучения войны заявили, что ВСУ совершили очередной рейд на временно оккупированное левобережье Херсонской области. В частности, в районе населенного пункта Казачьи Лагери было высажено до 7 катеров, в каждом из которых находилось 6-7 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– заместитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла выразил убеждение, что контрнаступление ВСУ может принести положительные результаты к началу зимы 2023 года. Линия обороны оккупантов неравномерна, поэтому украинские защитники могут ее прорвать;

– руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ удается развить успехи после прорыва первой линии обороны оккупантов на отдельных участках юга. Но информация о продвижении подается дозированно, чтобы сохранить жизнь наших защитников.

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