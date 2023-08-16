ВСУ отразили вражеские атаки в районе Авдеевки, оккупанты готовят съемки пропагандистского видео в Казачьих Лагерях – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло около 30 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники отразили атаки врага на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Видео дня

На Шахтерском направлении россияне попытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако успеха не имели. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 16 августа.

Там заметили, что командование РФ все чаще прибегает к постановочным съемкам своих успехов из-за снижения боевого духа личного состава оккупантов. В частности, во временно оккупированном поселке Казачьи Лагери Херсонской области ведется подготовка к проведению пропагандистами съемок сюжета "Уничтожение 150 военнослужащих украинской деверсионно-разведывательной группы в местном сельском доме культуры".

Однако, как отметили в Генштабе, в указанном здании, по состоянию на 13 августа этого года, находится до 25 российских оккупантов-зеков.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях атаки уточняется.

Также за прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину ракетами воздушного и морского базирования. Всего зафиксированы пуски по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов: 4 крылатых ракет Х-22, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 4 крылатых ракет типа "Калибр". Украинские ПВО уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Кроме этого, было зафиксировано по меньшей мере 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 42 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате террористических атак РФ, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе Атинского, Ястребиного и Павловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотиевка, Гремяч Черниговской области; Сытное, Шалыгино, Степное, Угроиды, Поповка Сумской области и Гранов, Плетеновка, Охримовка, Мел, Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового, Ольшанов Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Колодец и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки, Клищиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Семеновка, Яснобродовка, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Антоновка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Богоявленка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное, Нескучное и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Левадное, Гуляйполе, Белогорье, Лукьяновское, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись такие населенные пункты как Понятовка, Херсон, Новодмитровка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери оккупантов за сутки

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военным ВСУ удалось зайти на территорию села Урожайное Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, и эвакуировать трех человек. Боевые действия фактически не прекращаются, поэтому пока о проведении стабилизационных мероприятий речь даже не идет;

– ВСУ отразили очередную контратаку россиян под Бахмутом на Донетчине. В результате были уничтожены три вражеских танка Т-90М и рота футбольных фанатов "Эспаньола".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!