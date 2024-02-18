Оккупанты запустили бессмысленный фейк о 'таинственном знаке' Залужного: опровержение

Российские пропагандисты распространили новый фейк о бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. РосСМИ публикуют фейковую фотографию Залужного, на которой он якобы руками показывает символ российских оккупантов – букву "Z".

Как утверждают россияне, экс-главком якобы подал таинственный зашифрованный сигнал "к действиям". Однако на самом деле такого фото не существует – пропагандисты отфотошопили снимок Залужного, на котором он жмет руку президенту Владимиру Зеленскому, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

Оригинальное фото было опубликовано на официальном Telegram-канале Зеленского 8 февраля 2024 года. На нем Залужный пожимает правую руку главе государства, а левой делает жест тыльной стороной ладони в виде латинской буквы "V".

На фейковом фото с помощью фотомонтажа показано якобы Залужный обеими руками делает одинаковый жест.

Пропагандисты страны-агрессора отредактировали оригинальный кадр, пытаясь навязать аудитории мнение, что Залужный подал скрытый сигнал "к действиям".

"Распространение отредактированной пропагандой фотографии – это нелепая попытка Москвы оклеветать генерала", – отметили в учреждении.

Как сообщал OBOZ.UA, роспропаганда запустила фейк о том, что в Украине якобы хотели убить президента Франции Эммануэля Макрона. Покушение на него якобы совершили во время визита лидера в Киев, а "стояли" за этим Зеленский и руководитель ГУР Кирилл Буданов.

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