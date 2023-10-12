Оккупанты запустили БПЛА по Харькову, но пришлось сбивать над Белгородом: возник пожар, есть жертвы. Фото и видео

В ночь на четверг, 12 октября, оккупанты совершили обстрел Харькова. Однако при этом взрывы прозвучали и в российском Белгороде

В результате "бавовны" на месте происшествия возник пожар. Об этом сообщили местные Telegram-каналы (чтобы смотреть видео, доскролльте новость).

В Белгородском районе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу.

"В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля", – пишут росСМИ.

По данным российских источников, двое пострадавших: мужчина и женщина. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.

"Еще два человека, возможно, находятся под завалами. Все оперативные службы работают на месте", – сообщил губернатор.

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Кроме того, Гладков добавил, что мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ рассказали, что в результате атаки боевых беспилотников ВСУ в российской Курской области обесточены стратегические военные объекты РФ. Они были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково, по которым и был нанесен удар.

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