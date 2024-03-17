Оккупанты запустили дроны по Украине: на Киевщине сработало ПВО

В воскресенье, 17 марта, враг атаковал Украину дронами. В Киевской области сработало ПВО.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация. Жителей региона попросили находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

В КОВА отметили, что жители региона должны находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – резюмировали в КОВА.

Ранее сообщалось, что в Николаеве днем 17 марта раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что во время атаки погиб один человек. Ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Напомним, в ночь на 17 марта Россия атаковала Украину 16 "Шахедами". Их враг запускал с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. 14 дронов сбили силы ПВО. В Одесские области есть попадания.

Также захватчики запустили пять зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковщине и Донбасу, две управляемые авиаракеты Х-59 – по Черниговщине.