Оккупанты засекретили реестры 'национализированного' имущества: в ЦНС раскрыли подробности

Российские захватчики на временно оккупированных территориях засекретили реестры "национализированного" имущества, что вызвало недовольство среди местных жителей.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. "Процессы "национализации" имущества на временно оккупированных территориях набирают масштабы и при этом недовольство людей, попавших под оккупацию", – говорится в сообщении.

В частности, постановление "государственного комитета обороны" так называемой "ДНР" № 341, подписанное еще 29 сентября 2022 года, повлекло за собой массовое возмущение на временно оккупированных территориях.

Люди только сейчас узнали, что не могут получить информацию об объектах, включенных в список "национализированных", и по какому принципу этот список формировался. Местные коллаборанты объясняют отсутствие доступа к этой информации тем, что все документы приводят в соответствие с законодательством РФ.

Таким образом, независимо от того, получили ли вы российский паспорт, чтобы сохранить свое имущество, или нет соответствующих документов, оккупанты будут самостоятельно решать, кому будут принадлежать ваши дома, квартиры или земля.

"Центр национального сопротивления напоминает всем, кто пошел на сотрудничество с врагом и пытается спасти свою кожу - вы оказались на стороне тьмы и за это обязательно придется отвечать", – добавили в ЦНС.

Напомним, на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики приступают к инвентаризации сельскохозяйственных земель. Каждому сельскому председателю оккупационной власти обязали предоставить информацию о наличии в подчинении сельского совета таких угодий в "министерство сельского хозяйства", созданное россиянами.

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