На оккупированной части Запорожья россияне инвентаризируют сельхозземли

На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики приступают к инвентаризации сельскохозяйственных земель. Каждого сельского голову от оккупационной власти обязали предоставить информацию о наличии в подчинении сельского совета таких угодий в "министерство сельского хозяйства", созданное россиянами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что враг систематически ведет политику устрашения местных жителей.

Коллаборанты заставляют местное население предоставлять правоучредительные документы на обрабатываемую ими землю.

"И уже не имеет значения, успели ли владельцы паев оформить на них документы в соответствии с кремлевским законодательством. Вся земля будет на контроле врага. Оккупанты, ссылаясь на законы военного положения, готовят планы национализации всего понравившегося им движимого и недвижимого имущества," – утверждает ЦНС.

Фактически для того чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством, необходимо получить российский паспорт. Это неприкрытая политика шантажа.

Однако даже их паспорт не дает гарантии, что право собственности будет зарегистрировано. Сами же россияне угрожают не только отбирать землю украинцев, но и все, что на этом участке построено.

Как сообщал OBOZ.UA, с сентября 2024 года в Запорожье планируется увеличить количество школ, которые будут проводить очное обучение. В частности, директор департамента образования и науки городского совета Юлия Погребняк сообщила, что до конца года посещать уроки по смешанной форме будет около 35 тысяч детей.

При этом у школьников Запорожья будут всего два месяца летних каникул.

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