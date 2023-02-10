Оккупанты заселяются в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска – ЦНС

Россияне на временно оккупированных территориях Украины превращают гражданские объекты в военные цели. В частности, в Бердянске в Запорожье захватчики размещают своих солдат на базах отдыха вдоль линии Бердянской косы.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что местным жителям запретили передвижение по указанным районам, а проживавших поблизости отселили.

Как отметили в Центре, похожая ситуация сейчас и в Пологах, где оккупанты обходят частные дома в поисках мест для расположения своих новоприбывших военных.

Напомним: еще в ноябре прошлого года оккупанты разграбили базы отдыха в Кирилловке Запорожской области. Из населенного пункта путинские хапуги вывозили все, до чего могли дотянуться, в частности, бойлеры, кондиционеры и другую бытовую технику.

Ранее российские военные также заселились на базу отдыха в Мелитополе, однако там долго роскошевать им не удалось – догнала "бавовна". В результате были "денацифицированы" десятки, если не сотни оккупантов. РосСМИ посетовали, что на базе "практически разрушена вся инфраструктура".

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, в результате точных ударов украинских воинов потери врага составили 2 сотни человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 февраля во временно оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области вечером 8 февраля прогремели взрывы, которые были слышны во всех районах города. А на Бердянской косе якобы работала враждебная система ПВО;

– оккупанты в Бердянске с помощью местных коллаборантов разграбили две общеобразовательные школы. Городские школы №9 и №5 были закрыты с начала полномасштабного вторжения России в Украину, ведь их администрации не согласились работать по программам государства-агрессора – Российской Федерации.

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