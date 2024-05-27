Оккупанты завозят на оккупированную территорию массовку из РФ: в ЦНС раскрыли подробности
Оккупационные "власти" продолжает завозить россиян на временно захваченные территории Украины. Их используют как массовку в пропагандистских мероприятиях.
Ныне такие военные преступления совершаются в Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По его данным, в оккупированные районы Луганщины приехали так называемые активисты молодежного движения партии диктатора РФ Путина "Единая Россия". Они будут находиться там в рамках летнего периода.
"На захваченных землях студенты создают массовку на мероприятиях оккупационной администрации", – говорится в сообщении.
Также известно, что эти "волонтеры" будут помогать оккупантам вербовать местную молодежь для отдыха в лагерях.
В ЦНС отметили, что активисты партии международного преступника находятся на временно оккупированных территориях на ротационной основе.
"Добровольное сотрудничество с оккупантами является преступлением, за которое предусмотрена ответственность, которую никто не сможет избежать. Сообщить о преступниках можно по ссылке", – добавили в ведомстве.
Как сообщал OBOZ.UA, на Луганщине оккупанты "промывают мозги" школьникам, прививая им так называемые семейные ценности. В частности, на уроках детям рассказывают, якобы мужчине нужно погибнуть на войне, а женщине – родить новых солдат.
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