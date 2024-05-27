Оккупанты завозят на оккупированную территорию массовку из РФ: в ЦНС раскрыли подробности

Оккупационные "власти" продолжает завозить россиян на временно захваченные территории Украины. Их используют как массовку в пропагандистских мероприятиях.

Ныне такие военные преступления совершаются в Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По его данным, в оккупированные районы Луганщины приехали так называемые активисты молодежного движения партии диктатора РФ Путина "Единая Россия". Они будут находиться там в рамках летнего периода.

"На захваченных землях студенты создают массовку на мероприятиях оккупационной администрации", – говорится в сообщении.

Также известно, что эти "волонтеры" будут помогать оккупантам вербовать местную молодежь для отдыха в лагерях.

В ЦНС отметили, что активисты партии международного преступника находятся на временно оккупированных территориях на ротационной основе.

"Добровольное сотрудничество с оккупантами является преступлением, за которое предусмотрена ответственность, которую никто не сможет избежать. Сообщить о преступниках можно по ссылке", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, на Луганщине оккупанты "промывают мозги" школьникам, прививая им так называемые семейные ценности. В частности, на уроках детям рассказывают, якобы мужчине нужно погибнуть на войне, а женщине – родить новых солдат.

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