'Мужчине нужно погибнуть на войне, а женщине – родить новых солдат': оккупанты на Луганщине 'промывают мозги' школьникам

Российские оккупационные так называемые власти продолжает "перекраивать" на кремлевский лад сознание детей, проживающих на захваченных территориях. Под видом "семейных ценностей" школьникам с малых лет пытаются вбить в мозги ненависть к Украине и понимание, якобы их обязанность – защищать Россию.

К тому же "великую миссию" захватчики делят между детьми по гендерным стереотипам. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Он отметил, что в учебных заведениях на временно оккупированных территориях региона пропагандисты ввели предмет "нравственные основы семейной жизни".

Именно во время таких "уроков" оккупанты и коллаборанты рассказывают о так называемых российских ценностях, которыми во взрослой жизни должны обладать каждый мужчина и женщина.

Так, школьникам в оккупации навязывают стереотипы по поводу важности мужчины погибнуть на войне, а женщине – родить новых солдат.

"Пропаганда с детства", – констатировал Лысогор преступные методы врага.

Ранее рассказывалось, как россияне проводят уроки по доносам для несовершеннолетних на оккупированных территориях, а также о наработанной захватчиками системе привлечения детей к войне.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне начали кампанию по героизации преступников из "Росгвардии" на временно оккупированных территориях Украины. Там в школах они устраивают экспозиции, посвященные воякам, ключевой функцией которых были и остаются репрессии и устрашение местного населения в оккупации.

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