"Мужчине нужно погибнуть на войне, а женщине – родить новых солдат": оккупанты на Луганщине "промывают мозги" школьникам
Российские оккупационные так называемые власти продолжает "перекраивать" на кремлевский лад сознание детей, проживающих на захваченных территориях. Под видом "семейных ценностей" школьникам с малых лет пытаются вбить в мозги ненависть к Украине и понимание, якобы их обязанность – защищать Россию.
К тому же "великую миссию" захватчики делят между детьми по гендерным стереотипам. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
Он отметил, что в учебных заведениях на временно оккупированных территориях региона пропагандисты ввели предмет "нравственные основы семейной жизни".
Именно во время таких "уроков" оккупанты и коллаборанты рассказывают о так называемых российских ценностях, которыми во взрослой жизни должны обладать каждый мужчина и женщина.
Так, школьникам в оккупации навязывают стереотипы по поводу важности мужчины погибнуть на войне, а женщине – родить новых солдат.
"Пропаганда с детства", – констатировал Лысогор преступные методы врага.
Ранее рассказывалось, как россияне проводят уроки по доносам для несовершеннолетних на оккупированных территориях, а также о наработанной захватчиками системе привлечения детей к войне.
Как сообщал OBOZ.UA, россияне начали кампанию по героизации преступников из "Росгвардии" на временно оккупированных территориях Украины. Там в школах они устраивают экспозиции, посвященные воякам, ключевой функцией которых были и остаются репрессии и устрашение местного населения в оккупации.
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