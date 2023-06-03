Оккупанты завозят взрывчатку на 'Крымский титан', чтобы устроить провокацию, – Гуменюк

Российские террористические войска завозят на территорию химического предприятия "Крымский Титан" в городе Армянск взрывчатые вещества. Таким образом враг, вероятно, намерен устроить провокацию.

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Результатом возможных действий оккупантов может стать выброс огромного количества ядовитых веществ. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские террористы не впервые занимаются шантажом техногенного характера. Подобные действия россиян уже фиксировали на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья.

"Одна из любимых карточек врага – это розыгрыш техногенного шантажа. Это уже не впервые, и не первое предприятие попадает под такую схему. Они вновь пытаются демонстративно завозить туда взрывчатку для того, чтобы создать прецедент, обвинить, как всегда, Силы обороны. Они делали это и на Каховской ГЭС, и на Запорожской АЭС. Это обычная практика для террористов", – сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" предупредила, что, если российские террористы предпримут попытку подрыва "Крымского титана", последствия будут плачевными. При чем химические вещества могут достигнуть даже территории Турции.

"Мы понимаем, что, если произойдет такой химический инцидент, под поражение попадают, непосредственно, подразделения оккупационных войск и прилегающие регионы. Но угроза может быть такой силы, что вплоть до Турции. Поэтому вряд ли будет разыграна такая страшная карта. Но продемонстрировать свою силу и свои мощности враг может, и, в том числе, использовать эту провокацию", – заявила спикер ОК "Юг".

Также в ВСУ подчеркнули, что такого рода шантаж оккупантов является весьма показательным. Это в первую очередь говорит о том, что враг боится движения Сил обороны Украины в направлении временно оккупированного Крыма.

"С другой стороны это показывает, что их существенно беспокоит направление движения Сил обороны. Они пытаются давить на тех направлениях, которые считают для себя опасными. Они ожидают движение в направлении Крыма", – отметила Гуменюк.

Крымский титан – это предприятие по производству титановой продукции, мощности которого находятся в городе Армянск на севере временно оккупированного Крымского полуострова. Там производятся такие вещества, как диоксид титана, красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серная кислота, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло и железный купорос.

Примечательно, что во время оккупации Крыма на территории предприятия уже случалась техногенная авария. В 2018 году произошел выброс загрязняющих веществ, которое вызвало раздражение кожи, слизистых оболочек носа и глаз, а также отёк легких у жителей ближайших населенных пунктов. Десятки украинских пограничников, стоявших на контрольных пунктах Чаплинка и Каланчак, получили отравление из-за химических выбросов и были эвакуированы.

Более того, сотни детей из прилегающих к оккупированному Крыму сел в Херсонской области на время были эвакуированы в город Скадовск. Впрочем, несмотря на то, что расстояние от Армянска до Скадовска по прямой составляет около 70 км, скадовчане тогда заявляли о характерных кислотных осадках зеленого цвета на подоконниках и других металлических поверхностях.

Ранее сообщалось, что если захватчики решатся на провокацию и подорвут "Крымский титан", последствия будут сопоставимы с аварией на Чернобылоской АЭС и заденут не только Крым и часть Украины – ударят по Турции и самой России. Поэтому украинские власти напоминают алгоритм действий в случае химической опасности.

Напомним, оккупационные войска продолжают милитаризацию территории Запорожской АЭС. Захватчики не только не уменьшают свое присутствие на крупнейшей атомной электростанции в Европе, как призывают Россию мировые лидеры и МАГАТЭ, но превратили три энергоблока ЗАЭС в логистическую и военную базу.