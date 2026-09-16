Оккупированный Мелитополь подвергся атаке украинских дронов: в местах дислокации армии РФ раздалась серия взрывов. Фото и видео

В среду, 16 сентября, в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов на фоне атаки ударных дронов. Известно, что дроны атаковали места дислокации российских военных, после чего в городе возник масштабный пожар.

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Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+. Также зафиксирован пожар на одном из объектов в оккупированном Мариуполе.

В то же время информация о последствиях атаки в оккупированных городах в настоящее время уточняется.

OBOZ.UA писал:

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" отключил от электроснабжения важный российский завод в Воронеже. Это предприятие производит электронику для российских ракет.

Главные истории дня

Два нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" суммарной мощностью более 15 млн тонн в год — Сизранский и Саратовский НПЗ — приостановили выпуск нефтепродуктов. Предприятия остановлены из-за повреждений, полученных в результате ударов по заводам украинских беспилотников. Ремонт на первом нефтеперерабатывающем заводе может длиться не менее месяца, на втором — еще дольше.

22 августа во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Пострадали склады оккупантов на территории захваченного россиянами "Эпицентра".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области и вблизи Луганска прогремели взрывы. На местах атак вспыхнули мощные пожары.

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