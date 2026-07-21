В Мариуполе и под Луганском прогремели взрывы: поднялся дым. Фото и видео

Утром 21 июля во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области и вблизи Луганска раздались взрывы. На местах атак вспыхнули мощные пожары.

Видео дня

Об этом сообщил канал Exilenova+, опубликовав фото и видео с мест происшествия. Предварительно известно, что пострадали бензовоз, станция технического обслуживания и АЗС "Мосгаз".

Что известно

В Мариуполе на месте взрыва поднимается густой черный дым. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что пострадали бензовоз, станция технического обслуживания и АЗС "Мосгаз" в районе улицы Тополиной. Также он сообщил, что поступает информация о возможном попадании в военные гаражи оккупантов, однако эти данные еще уточняются.

"Мариуполь. Ул. Тополиная. Пострадали фура / бензовоз. СТО и АЗС "Мосгаз". Источники сообщают, что попало и по военным гаражам здесь – уточняем", – отметил Андрющенко.

Главные истории дня

"Мариуполь. Вероятно, после прилета что-то очень сильно горит. Характер пожара указывает на возгорание горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении Exilenova+.

Пожар после взрывов под Луганском

Во временно оккупированном Луганске тоже раздавались взрывы. На месте вспыхнул пожар. Отмечается, что, вероятно, это ракетный удар.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в ночь на 20 июля во временно оккупированном Крыму сообщалось о серии взрывов в разных городах. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил эффективную работу украинских бойцов и раскрыл потери оккупантов в Крыму за ту ночь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!